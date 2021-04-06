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06.04.2021 12:02 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Карикатура из журнала "Крокодил" №03 за 1924 год. Художник К. Ротов.
Постановлением Президиума ЦИК СССР от 5 февраля воспрещено без разрешения Президиума производить переименования чего бы то ни было именем Ленина.
867x1200, 391 Kb / Ленин, карикатура, крокодил, журнал, ссср, радий в постели

Ленин, карикатура, крокодил, журнал, ссср, радий в постели

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