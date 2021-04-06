ещё! выкл. сиськи
« DimaS: @KIKOs, а так-то аще похеру. Не корову продаю. »
06.04.2021 19:25 | тексты от IRS12 | комментарии: 3  ↓ 
Мам этот суп как то странно выглядит.
Ешь сынок завтра выходной.
комментарии
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kgtu | 06.04.2021 23:05
Не хватает знаков препинания
. | 06.04.2021 23:11
kgtu (23:05), я пришёл.
Bob Tot | 06.04.2021 23:15
. (23:11), разгребай, хуле BLOG:)149537
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