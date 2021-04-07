07.04.2021 11:48 | тексты от mxx | комментарии: 1 ↓ от В небольшой провинциальный городок приезжает богатый турист. Оставив в залог 100$ хозяину гостиницы, он поднимается посмотреть комнаты. Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт купюру и бежит с ней к мяснику отдать долг.

Мясник, с купюрой в руках, бежит к фермеру и отдаёт ему долг за говядину. Фермер отдает долг владельцу автомастерской.

Владелец мастерской направляется в местный магазин и отдаёт долг за продукты.

Хозяин магазина бегом к местной проститутке , которая из-за кризиса "обслуживала" его в долг... Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и отдаёт ему долг за комнаты, которые она снимала для клиентов.

В этот момент обратно спускается турист и говорит, что не нашёл подходящей комнаты, забирает залог и уезжает.

Никто ничего не получил, но весь городок теперь живёт без долгов и с оптимизмом смотрит в будущее...