07.04.2021 13:16 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Супруга пообещала детям, что за 7 уборок в детской будет куплен апдейт для любимой игры. В этот же день дети договорились, что одна будет мусорить, а вторая убирать и показывать. Живой пример , как ломают KPI, и что это может сделать даже ребенок