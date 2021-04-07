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07.04.2021 13:17 | картинки от mxx | комментарии: 2  ↓ 

948x960, 103 Kb / Брови, мусор, марс

Брови, мусор, марс

комментарии
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Sapolio | 07.04.2021 15:25
Я не понял этого сравнения.
Поясните, что там сейчас с космическим мусором над марсом?
Лелик | 07.04.2021 15:33
Sapolio (15:25), много и в беспорядке. без гугления. но тебя никто не сдерживает, гугл/яндекс тебе в помощь
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