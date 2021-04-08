ещё! выкл. сиськи
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08.04.2021 11:58 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Но знай, Золушка, ровно в 12 ночи твоя карета превратится в тыкву,
а в 00:01 — обратно в карету, чтобы на конец квартала у тебя на балансе стояла тыква,
и налог на имущество ты платила с тыквы.
Кучер, опять же, станет мышью, так как официально у тебя в штате никого не числится.
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