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11.04.2021 12:27 | тексты от kikoS | комментарии: 0  ↓ 
- а сейчас мы проедем эту большую стену, и вы увидите район, где все бросили пить и курить. Мы оживились. Кинулись к окнам автобуса. Кончилась стена, и мы увидели огромное городское кладбище.
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