ещё! выкл. сиськи
« supershmel: https://coub.com/view/2r00wr https://coub.com/view/2qz1b0 »
12.04.2021 19:15 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Борис Ельцин на охоте с премьер–министром Канады, 1993 год, Завидово
900x1610, 637 Kb / Борис Ельцин, охота, кабан, ружье

Борис Ельцин, охота, кабан, ружье

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 116029 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 245 / 347| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer