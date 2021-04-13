|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
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13.04.2021 04:50 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Первая улыбка!
Вот как описывает этот момент участник встречи полковник Камчатнов С. И.: "Буфетчица Валентина Платонова, приносившая закуски и воду, вошла в кабинет и воскликнула: «Юрка так это ты герой, а я думала какого героя тут надо накормить!». Они обнялись, она его поздравила и расцеловала. Все заулыбались...". Кабинет начальника 4-го Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта авиации Бровко. Чуть больше часа после приземления. СССР, 12 апреля 1961 года.
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