13.04.2021 04:50 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Первая улыбка!



Вот как описывает этот момент участник встречи полковник Камчатнов С. И.: "Буфетчица Валентина Платонова, приносившая закуски и воду, вошла в кабинет и воскликнула: «Юрка так это ты герой, а я думала какого героя тут надо накормить!». Они обнялись, она его поздравила и расцеловала. Все заулыбались...". Кабинет начальника 4-го Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта авиации Бровко. Чуть больше часа после приземления. СССР, 12 апреля 1961 года.

ч/б, СССР, Юрий Гагарин, улыбка, буфетчица

