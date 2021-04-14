ещё! выкл. сиськи
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14.04.2021 13:55 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Встретилось в статье:
"Процесс протекает неравномерно и противоречиво с трудноуловимой закономерностью".
Очень изящная формулировка определения "через жопу".
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