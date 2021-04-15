ещё! выкл. сиськи
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15.04.2021 07:27 | тексты от kikoS | комментарии: 0  ↓ 
Дороти Доусон подала на развод после того, как выяснила, что её 84-х летний супруг Барри оказался не глухим, каковым притворялся, долгие
годы, чтобы не слушать её болтовню. По документам разводного процесса, Барри не вымолвил ни слова на протяжении 10 лет совместной жизни.
Для общения с супругом
миссис Доусон даже выучила язык жестов:
"Два года я учила язык жестов, и как только
у меня началось получаться, у Барри начались проблемы со зрением!"
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