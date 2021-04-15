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15.04.2021 09:51 | картинки от kikoS | комментарии: 8  ↓ 

1080x633, 250 Kb / бабушки, группа, обсуждение, скамейка, автомобиль

бабушки, группа, обсуждение, скамейка, автомобиль

комментарии
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Лелик | 15.04.2021 10:11
Где я на картинке?
. | 15.04.2021 10:12
Лелик (10:11), в машине, наверное
Лелик | 15.04.2021 10:14
. (10:12), хорошо, значит я мобильный абизьян,
kikoS | 15.04.2021 10:14
Лелик (10:11), ты рукой на точку показываешь..
Лелик | 15.04.2021 10:19
kikoS (10:14), ты где обезьяну в платке видел? Да и полом я не в эту сторону...
. | 15.04.2021 10:24
Лелик (10:19), кикосу лучше знать. Он у своего подъезда с бабушками ни одной посиделки не пропускает
kikoS | 15.04.2021 10:37
. (10:24), и тут тоже не твоя правда, у меня в доме давно уже бабок не осталось, перемёрли все, и вообще не имей привычку перекладывать с больной головы на здоровую.
. | 15.04.2021 10:42
kikoS (10:37), жаль бабушек. Но не расстраивайся, походи по району, посмотри у других домов. Ты же там давно живёшь, наверное, тебя любые бабушки за своего примут.
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