ещё! выкл. сиськи
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16.04.2021 14:55 | интересное от mxx | комментарии: 3  ↓ 

1080x1080, 142 Kb / карта, сравнение, страны

карта, сравнение, страны

комментарии
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Real McCoy | 16.04.2021 16:29
"Если бы мировое богатство распределилось на всех поровну, то средний гражданин стал бы в ___ раз богаче"
Согласно данным исследований банка Кредит Суисс за 2019 год

Цветами обозначено относительное изменение состояния:
- Уменьшилось
- Увеличилось менее, чем в 2 раза
- Увеличилось от 2 до 4 раз
- Увеличилось от 5 до 9 раз
- Увеличилось от 10 до 49 раз
- Увеличилось от 50 до 99 раз
- Увеличилось от 100 до 331 раз
Murrzik | 16.04.2021 16:52
Если бы у бабашки.. был Боб тот
Лелик | 16.04.2021 16:56
Murrzik (16:52), не буди "лихо" пока оно тихо.
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