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18.04.2021 13:01 | картинки от mxx | комментарии: 1  ↓ 

1080x1260, 165 Kb / экономия, пятно, рубашка

экономия, пятно, рубашка

комментарии
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WWWolfy | 18.04.2021 14:11
секонд хэнд не принимает с пятнами и не выводит их
да и продают обычно не атм где принимают
но весёлая шутка, да
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