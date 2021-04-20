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20.04.2021 19:42 | картинки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

640x649, 148 Kb / Окрошка, квас, кефир

Окрошка, квас, кефир

комментарии
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Bob Tot | 20.04.2021 19:55
что за херь белоглазая? Какие в жопу предки древлян?
Лелик | 20.04.2021 20:03
Bob Tot (19:55), предки древлян? обезьяны наверно.
KIKOs | 20.04.2021 21:23
Значит, я чудь белоглазая!
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