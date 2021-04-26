ещё! выкл. сиськи
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26.04.2021 10:42 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
В 1880 году англичане
пригласили султана Марокко
посетить один из новейших
английских броненосцев на
Средиземном море. Дипломаты
водили его по всему кораблю,
рассчитывая поразить
его воображение электрическим
освещением, броневыми
башнями с огромными
406-мм орудиями, паровыми
машинами невиданной
дотоле мощностью —
8000 л. с. Но когда после
визита султана спросили,
что из увиденного произвело
на него наибольшее впечатление,
он лаконично ответил:

— Лицо капитана...
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