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26.04.2021 10:42 | тексты от KIKOs | комментарии: 0 ↓
В 1880 году англичане
пригласили султана Марокко
посетить один из новейших
английских броненосцев на
Средиземном море. Дипломаты
водили его по всему кораблю,
рассчитывая поразить
его воображение электрическим
освещением, броневыми
башнями с огромными
406-мм орудиями, паровыми
машинами невиданной
дотоле мощностью —
8000 л. с. Но когда после
визита султана спросили,
что из увиденного произвело
на него наибольшее впечатление,
он лаконично ответил:
— Лицо капитана...
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