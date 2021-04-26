26.04.2021 10:42 | тексты от KIKOs | комментарии: 0 ↓ от В 1880 году англичане

пригласили султана Марокко

посетить один из новейших

английских броненосцев на

Средиземном море. Дипломаты

водили его по всему кораблю,

рассчитывая поразить

его воображение электрическим

освещением, броневыми

башнями с огромными

406-мм орудиями, паровыми

машинами невиданной

дотоле мощностью —

8000 л. с. Но когда после

визита султана спросили,

что из увиденного произвело

на него наибольшее впечатление,

он лаконично ответил:



— Лицо капитана...