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26.04.2021 11:33 | картинки от mxx | комментарии: 4  ↓ 

600x900, 125 Kb / План, Лукашенко, погреб, политота

План, Лукашенко, погреб, политота

комментарии
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Лелик | 26.04.2021 11:44
Хороший план, надо брать.
supershmel | 26.04.2021 12:01
надёжный как швейцарские часы
Berencev | 26.04.2021 12:02
Кто такой Фидута?
supershmel | 26.04.2021 12:25
Berencev (12:02), https://pikabu.ru/story/bypol_ ... zenkovicha_i_kostuseva_8161573
https://www.gazeta.ru/politics/2021/04/25_a_13572260.shtml
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