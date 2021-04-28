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28.04.2021 09:44 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Большой метеоритный кратер в штате Аризоне, в 30 км к западу от города Уинслоу и 69 км к востоку от города Флагстафф. Представляет собой гигантскую земляную чашу диаметром 1219 метров, глубиной 229 метров, а край кратера поднимается над равниной на 46 метров.
907x2359, 582 Kb / кратер, метеорит, Аризона, США

кратер, метеорит, Аризона, США

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