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29.04.2021 19:08 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Китай запустил основной модуль будущей орбитальной станции

Модуль под названием "Тяньхэ" — самый крупный космический аппарат, созданный в Китае. Его длина составляет 16,6 метра, максимальный диаметр — 4,2 метра. В нем разместятся центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров). Кроме того, там планируется проводить некоторые научные и технологические эксперименты.

Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общий его объем составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков и тремя портами для пилотируемых и грузовых кораблей.

Строительство станции предполагается завершить к 2022 году, официальный запуск запланирован на 2023-й. "Тяньгун" рассчитана на 15 лет эксплуатации.
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ракета, пуск, Китай, космос, станция

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