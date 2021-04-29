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29.04.2021 19:19 | интересное от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Советская газовая плита, 1960-е

В народе её называли "фугас", из конфорок огонь вырывался как из сопла ракеты, вмиг всё закипало.
800x1102, 86 Kb / ссср, газовая плита, чайник, кастрюля, кувалда

ссср, газовая плита, чайник, кастрюля, кувалда

комментарии
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therapy | 29.04.2021 19:40
Первый раз слышу про фугас, нормально все горело. Духовкой только невозможно было пользоваться, все подгорало.
KIKOs | 29.04.2021 19:55
therapy (19:40), правильно написал винторез, конфорки горели адским пламенем, вся посуда была объята огнём.. и ты прав, под неё нужно было подстраиваться.. один бок подгорает. другой сырой.
Polina | 29.04.2021 20:13
страшные кастрюли на страшной плите. хорошо, что сейчас не ссср, и есть отличные закардонные ляльки, а то так бы и пригорало с одной стороны при другой сырой ;). ах, какой дисбаланс, господа!
Spyder46 | 29.04.2021 20:43
я до сих пор такой пользуюсь на съемной квартире! нормально работает (духовку юзать не пробовал).
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