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29.04.2021 19:26 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Напротив штаб-квартиры SpaceX в Лос-Анджелесе экоактивисты разместили щит с надписью «Марс — отстой» от лица Земли. По их мнению, в первую очередь нужно обратить внимание на свою планету, а не на другие. Рекламный щит установили в День Земли, 22 апреля
2048x1210, 367 Kb / Рекламный щит, билборд, SpaceX, США, космос, Лос-Анджелес, Марск сосет

Рекламный щит, билборд, SpaceX, США, космос, Лос-Анджелес, Марск сосет

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