ещё! выкл. сиськи
« KIKOs: @Mr. DIM, идиоты, блять... »
30.04.2021 12:50 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Gott mit uns

С богом в сердце, Армия России
1250x1792, 391 Kb / Gott mit uns, плакат, солдат, рекламный щит, армия

Gott mit uns, плакат, солдат, рекламный щит, армия

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Vintorezz | 30.04.2021 12:52
Атеистов освободят от призыва?
akel | 30.04.2021 14:34
Капиталисту нужно изъять из ума военного, что он защищает народ. Военный в кап. стране должен гибнуть за территорию и с Богом. Т.е. за Веру, Царя и Отечество.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: -5
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 116515 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 228 / 343| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer