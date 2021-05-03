ещё! выкл. сиськи
« atrox: https://bit.ly/3xHhdn6 »
03.05.2021 00:53 | картинки от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Если человек твой, то вы будете встречаться вновь и вновь. Ты можешь отпустить его, но судьба вновь волшебным образом сведет вас. В парке, магазине, соседнем доме - он всегда где-то рядом. И так будет пока ты не уедешь из своего ёбаного посёлка городского типа.
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 116589 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 175 / 338| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer