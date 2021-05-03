03.05.2021 00:53 | картинки от mxx | комментарии: 0 ↓ от Если человек твой, то вы будете встречаться вновь и вновь. Ты можешь отпустить его, но судьба вновь волшебным образом сведет вас. В парке, магазине, соседнем доме - он всегда где-то рядом. И так будет пока ты не уедешь из своего ёбаного посёлка городского типа.