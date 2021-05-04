ещё! выкл. сиськи
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04.05.2021 13:30 | тексты от nevrika | комментарии: 5  ↓ 
Представляете, если бы карантин случился 30 лет назад? Слесарем, токарем, сварщиком, строителем на удаленке не поработаешь. Игр нет, сериалов нет, соцсетей нет. Секса и того нет. Из развлечений только трио бандуристов по телевизору, да газета в туалете.
комментарии
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sgn | 04.05.2021 13:39
https://ru.wikipedia.org/wiki/ ... 0%B2%D0%B5_(1959%E2%80%941960)
Real McCoy | 04.05.2021 13:50
Да, самая читающая страна в мире могла не вытянуть и спиться от скуки.
Игр 30 лет назад, кстати, уже полно было.
sgn | 04.05.2021 14:02
Real McCoy (13:50), а могла и считаться или сыграться в настолки. Не надо судить по своему окружению - у нас все знакомые читали вечерами. телик включался для меня и для футбола. Ну ещё всякие фильмы и сериалы крутые.
Просто в СССР было бы 3 момента:
. после первых же странных событий СССР закрыла бы границы, и жестко бы всё обрабатывала.
. никому не надо было выживать, и все бы как получали зарплату, так бы и получали в очагах, и сидели по домам. Вероятно бы спились с горя директора продуктовых - их бы обязали в соседние дома привозить чёткий паёк по отгруженному.
. поскольку все бы спокойно сидели бы по домам, то очаги бы быстро ликвидировали, и сыворотку с прививкой сделали много быстрее безо всякой вони со стороны известно кого.
Дома бы сидела бы не вся страна перманентно, а микрорайонами, и две недели.
А вот РФ ушла в запой как раз от скуки, со всеми инетами и прочими курсами повышения квалификации. А я работал как проклятый рядом с детьми.

Что до какой-нибудь США - то там уже и так дети уходили в запой... игровой - на тот момент вовсю была нинтендо, сегамега, остатки атари, комодоры, спектрум. многие дома имели всякие РПГ и прочие настолки в нынешнем их понимании и всякий настольный футбол. Читали опять же, и по телику от 20 программ.
Была бы проблема с соблюдением карантина наши сми радостно бы показывали как у них всё плохо и негров линчуют.
Real McCoy | 04.05.2021 14:24
sgn (14:02), чтобы прочитать в первой строчке моего коммента сарказм, необходимо пожить в совке хотя бы старшим школьником, а лучше таки работающим взрослым. Учту на следующий раз и буду менее лаконичным.
А от проекций стоит избавляться ;)
sgn | 04.05.2021 14:31
Real McCoy (14:24), ммм... Ок.
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