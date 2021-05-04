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04.05.2021 19:25 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Космический шаттл Columbia приземляется на дно высохшего озера Роджерс на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии после завершения первого полета челноков. 14 апреля 1981 г.
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