ещё! выкл. сиськи
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05.05.2021 06:54 | тексты от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
Тихо в лесу, только не спят дрозды.
Знают дрозды, что получат дисциплинарное воздействие, направленное на коррекцию поведенческих реакций, выраженное в грубой форме.
Вот и не спят дрозды!
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kikoS | 05.05.2021 09:56
С утра курить вредно.
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