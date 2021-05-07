ещё! выкл. сиськи
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07.05.2021 07:06 | прочее от KIKOs | комментарии: 2  ↓ 

750x1334, 268 Kb / виски, whiskey

виски, whiskey

комментарии
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Polina | 07.05.2021 07:12
бледненький совсем
Real McCoy | 07.05.2021 08:53
Это гонят в одном кабаке мелкими партиями. Т.е. это реально ресторан в пригороде Балтимора с собственным самогонно-коньячным (ну или -бурбонным) цехом - никаких заводов и готовых полуфабрикатов. Крафт, как он есть.
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