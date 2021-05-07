ещё! выкл. сиськи
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07.05.2021 07:56 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Когда нравишься женщине, то ее смешат буквально все твои даже самые неостроумные фразы, эта предвзятость приводит к потере бдительности в вопросе здравой оценки своего чувства юмора, очень опасная ситуация, из такого потом вырастают стендаперы.
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