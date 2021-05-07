07.05.2021 07:58 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Все мужчины, как и инвестиционные инструменты, обладают тремя важнейшими характеристиками: надежность, ликвидность, доходность.

Надежные мужчины, как правило, имеют низкую доходность.

Мужчины с большими доходами ненадежны.

Ненадежные мужчины с низкой доходностью не ликвидны. От них очень сложно избавиться.

Надежные и доходные мужчины обладают очень высокой ликвидностью. Проблема в том, что их сложно найти и еще труднее удержать в своем инвестиционном портфеле. Высокий спрос на надежных и высокодоходных мужчин приводит, к тому, что они теряют или свою надежность, или свою доходность.