ещё! выкл. сиськи
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07.05.2021 08:02 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
У меня в городе есть чел, который работает в костюме свинки Пеппы.
Как-то так сложилось, что мы с ним при встрече пиздимся. Его спасает слой поролона, а меня его поролоновые ботинки и перчатки.
Так уже года 2. Только недавно узнал, что каждый месяц там выходил новый человек, но дрались все как один.
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