07.05.2021 08:02 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от У меня в городе есть чел, который работает в костюме свинки Пеппы.

Как-то так сложилось, что мы с ним при встрече пиздимся. Его спасает слой поролона, а меня его поролоновые ботинки и перчатки.

Так уже года 2. Только недавно узнал, что каждый месяц там выходил новый человек, но дрались все как один.