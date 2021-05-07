ещё! выкл. сиськи
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07.05.2021 08:03 | картинки от mxx | комментарии: 7  ↓ 

1080x891, 90 Kb / зумер, часы, неизвестно, стрелка

зумер, часы, неизвестно, стрелка

комментарии
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kikoS | 07.05.2021 08:19
Нихуя не понял
mxx | 07.05.2021 08:21
kikoS (08:19), ты зумер?)
kikoS | 07.05.2021 08:29
mxx (08:21), вас ист зумер?
mxx | 07.05.2021 08:31
kikoS (08:29), дед, это твой внук, не разбирающийся в стрелках часов
kikoS | 07.05.2021 08:42
mxx (08:31), смешно.. а кто такая тян, а то поисковик выдаёт писателей, гинекологов с такой фамилией
Damsel | 07.05.2021 08:46
kikoS (08:42), а это внучка твоей первой любви )
kikoS | 07.05.2021 09:07
Damsel (08:46), )) исчерпывающий ответ.
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