07.05.2021 19:55 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от 5 мая 1955 года на полигоне в Неваде прошли учения Desert Rock VI. Соединение под кодовым названием RAZOR - усиленный танковый батальон (55 танков М48, 2 M41, БТР М59, САУ М7 и пр.) должно было приблизиться к эпицентру ядерного взрыва (Apple II).

Задача RAZOR, заключалась в атаке цели непосредственно после её поражения ядерным зарядом.

На дистанции 890м до эпицентра ведущий танк зафиксировал максимально допустимые показатели облучения, танки вынуждены были повернуть для обхода участка, несколько БТР поворот пропустили. Первые танки достигли эпицентра через 54 минуты.

Как пишется в отчете, так как войска пробыли около эпицентра не больше часа дозой облучения можно было пренебречь.

Всего в операции участвовало 1000 человек (из них только половина находилась внутри танков и БТР).

Фотография сделана внутри танка в момент светового излучения ядерного взрыва мощностью 29 кт на расстоянии 5 км от эпицентра, при этом наиболее близко размещенные танки были на расстоянии всего 2930 м от эпицентра.

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