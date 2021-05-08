ещё! выкл. сиськи
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08.05.2021 10:39 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Компания Klim, специализирующаяся на экипировке, выпустила защитный мотожилет с подушкой безопасности. Особенность жилета - в платном срабатывания подушки. За датчик нужно заплатить 400 долларов, а за активацию подушки во время аварии - 12 долларов в месяц или 120 в год. У не внесших платёж подушка выключается.
https://www.vice.com/en/articl ... -working-if-you-miss-a-payment

будущее рядом, мотоцикл, подписка, безопасность, мотожилет, защита, airbag

комментарии
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312kbps | 08.05.2021 12:03
ну значит будут покупать у тех, у кого ни каких подписок нет
а эта компания просто разорится или отменит подписку
Гаткий | 08.05.2021 12:39
Пошли по пути БМВ, сделавших платное использование поворотников :)
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