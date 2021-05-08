|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
08.05.2021 19:09 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Двухфюзеляжный самолет-носитель Stratolaunch Model 351, самый большой в мире по размаху крыла, совершил второй успешный испытательный полет, хотя проект некоторое время находился на грани закрытия BLOG:)127438
Второй испытательный полет прошел успешно.
https://naukatv.ru/news/samole ... shil_vtoroj_ispytatelnyj_polet
Stratolaunch, двухфюзеляжный, самолёт, большой, самый, США, Калифорния, космос, ракета, запуск, NASA
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 116762 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 225 / 340| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————