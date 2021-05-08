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08.05.2021 19:09 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Двухфюзеляжный самолет-носитель Stratolaunch Model 351, самый большой в мире по размаху крыла, совершил второй успешный испытательный полет, хотя проект некоторое время находился на грани закрытия BLOG:)127438
Второй испытательный полет прошел успешно.
https://naukatv.ru/news/samole ... shil_vtoroj_ispytatelnyj_polet

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