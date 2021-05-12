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12.05.2021 10:50 | прочее от atrox | комментарии: 2  ↓ 
Вырастил вот.
2464x1632, 343 Kb / гриб, вешенка розовая, pleurotus djamor

гриб, вешенка розовая, pleurotus djamor

комментарии
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supershmel | 12.05.2021 10:58
ля ты опасный)
atrox | 12.05.2021 11:00
supershmel (10:58), сам шоке)
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