ещё! выкл. сиськи
« supershmel: https://coub.com/view/2ryegj https://coub.com/view/2s03mh »
13.05.2021 09:07 | картинки от mxx | комментарии: 2  ↓ 
Палестина обогнала «Роскосмос» по количеству запущенных ракет за год
568x583, 63 Kb / Палестина, Роскосмос, запуски

Палестина, Роскосмос, запуски

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
DimaS | 13.05.2021 10:42
Позволил себе более наглядно оформить пост великомученика всея блога @mxx
DimaS | 13.05.2021 10:55
Авторский текст оставил, добавил скриншот и перенёс из текстов в картинки.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 9
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 116836 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 243 / 345| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer