ещё! выкл. сиськи
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13.05.2021 10:34 | тексты от Damsel | комментарии: 11  ↓ 
Надпись на бомбоубежище: «Вход только по предъявлении зелёного паспорта»
комментарии
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DimaS | 13.05.2021 10:46
Слегка не понял. У кого зелёные паспорта? У евреев? Или у палестинцев?
Damsel | 13.05.2021 10:51
DimaS (10:46), это паспорт прививок
. | 13.05.2021 11:02
DimaS (10:46), ещё у российских дипломатов зелёные паспорта
Damsel | 13.05.2021 11:11
Damsel (10:51), да, а у немцев книжечки с историей прививок желтого цвета. но тут точно речь идёт о прививках от короны. она теперь много где разделяет людей на группы - привитым все и везде можно, непривитым светит концлагерь
Damsel | 13.05.2021 11:12
ой, промахнулась. это к комментарию от @.
Sapolio | 13.05.2021 11:26
Damsel (11:11), А это где такое, что привитым можно, а непривитым - нет? Я бы туда сходил, воспользовался бы, так сказать, привилегиями.
supershmel | 13.05.2021 11:37
Sapolio (11:26), тебе на чип инфа придёт скоро ноги сами понесут)
Chelik | 13.05.2021 11:38
Третий пост подряд на тему Израиля и Палестины. Ого как актуально для станисистов.
P.S ничего против не имею просто это как-то далеко происходит от меня...
supershmel | 13.05.2021 11:46
Chelik (11:38), очень далеко https://yandex.ru/images/searc ... D0%BC%D0%B8%20&from=tabbar
Damsel | 13.05.2021 12:03
Sapolio (11:26), willkommen in Deutschland. про тот же Израиль читала у постоянно там проживающих о том, что все открыто, но на входе могут попросить предъявить подтверждение о прохождении вакцинации
Damsel | 13.05.2021 12:42
Chelik (11:38), для меня тут больше упор на тему вакцинации, к которой все добавляются новые оттенки и запашок. за предыдущий год неоднократно неприятно удивилась принимаемым мерам под прикрытием заботы о здоровье населения
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