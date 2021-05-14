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14.05.2021 11:01 | тексты от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
Ужасно осознавать, что Пушкин не читал Достоевского .
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Cyrilus | 14.05.2021 12:50
И Толстого не читал, и Чехова! Да что там говорить, целый пласт русской культуры прошёл мимо него!
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