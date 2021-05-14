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14.05.2021 11:21 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Ракеты и противоракеты
Работа ХАМАС и ПРС "Железный купол"
1600x900, 503 Kb / ракеты, хамас, Палестина, сектор газа, Израиль, ПВО, железный купол, ПРС

ракеты, хамас, Палестина, сектор газа, Израиль, ПВО, железный купол, ПРС

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