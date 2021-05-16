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16.05.2021 18:55 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Мари Ван Шак - «Анатомическая бомба» во время выступления в нью-йоркском ночном клубе "Самоа". США, 10 августа 1952 года. В 1947 году во время судебного заседания Ван Шак в течении двух часов описывала данный номер присяжным, которые после столь подробного описания полностью её оправдали и признали, что выступление лишёно аморальности.
1000x667, 127 Kb / ч/б, ванна, прозрачное, голая, Мари Ван Шак, Нью-Йорк, США, Анатомическая бомба, аморальность

ч/б, ванна, прозрачное, голая, Мари Ван Шак, Нью-Йорк, США, Анатомическая бомба, аморальность

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