ещё! выкл. сиськи
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17.05.2021 20:02 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Лучшая швея объединения «Женская мода» ударник и комсомолка Людмила Николаева досрочно выполнила производственную норму 1973 года. Фото В. Великжанина, 1974
1920x2700, 243 Kb / ч/б, ссср, швея, улыбка, швейная машинка

ч/б, ссср, швея, улыбка, швейная машинка

комментарии
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DimaS | 17.05.2021 22:50
Забрал бы, но я только пару лет назад до её рекорда родился. эх... А девка то вся такая красявая и натуральная, без ГМО.
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