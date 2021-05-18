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18.05.2021 05:38 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Припарковался... До хруста бампера
600x658, 136 Kb / столкновение, корабль, судно, ДТП, якорь

столкновение, корабль, судно, ДТП, якорь

комментарии
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Murrzik | 18.05.2021 06:41
ДТП охуенно
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