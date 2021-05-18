ещё! выкл. сиськи
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18.05.2021 20:01 | тексты от mr.bsa | комментарии: 0  ↓ 
Во дворе пьяный мужик орёт в никуда: "Да когда это блять закончится?"
Курю на балконе , смотрю на него и размышляю-пойти что ли с ним вместе поорать?
Меня ведь это тоже волнует.
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