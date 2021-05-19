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19.05.2021 17:23 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Национальное космическое управление Китая опубликовало первые фотографии, переданные китайским марсоходом «Чжужун» с поверхности Красной планеты.
1080x1080, 256 Kb / Марс, Китай, марсоход, космос

Марс, Китай, марсоход, космос

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