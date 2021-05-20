ещё! выкл. сиськи
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20.05.2021 05:29 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Мотивация крепчает!
Фото из Германии. "Одно предприятие, один коллектив". Ручкой приписано "Один владелец компании".
Один гешефтфюрер.
912x684, 125 Kb / мотивация, зеркало, фюрер, компания, солидаризм, фашизм, корпоративизм, скрепы, гешевт

мотивация, зеркало, фюрер, компания, солидаризм, фашизм, корпоративизм, скрепы, гешевт

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