ещё! выкл. сиськи
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20.05.2021 05:42 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
«Ещё раз о пережитках»
СССР, 1964 год
879x680, 217 Kb / СССР, плакат, старик, жена, неравный брак, папаха, борода, сапоги, платок, палка, клюка

СССР, плакат, старик, жена, неравный брак, папаха, борода, сапоги, платок, палка, клюка

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