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21.05.2021 10:47 | интересное от Chelik | комментарии: 1  ↓ 
В Германии 45 летний водитель из Украины решил срезать дорогу где-то по грунтовке и застрял, его машину доставали с помощью подъемных кранов с близлежащей автострады. Пробка насобиралась 8 км., прикол ещё в том что он был пьяный, тест показал 3 промиле.
660x450, 81 Kb / Застрял,фура,в Германии

Застрял, фура, в Германии

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Chelik | 21.05.2021 10:48
https://www.rnz.de/nachrichten ... XqQ529LZRkfAMfUud8J6AOgKk.html ссылка с немецкого сайта
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