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21.05.2021 18:39 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
БТР-60ПБ и МДК-165 "Джейран" Балтийского флота СССР, конец 1970 годов.

Бойцы ННА ГДР с 73-мм СПГ-9 "Копье" во время имитации высадки десанта и защиты берега в Западной части Балтийского моря.
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ссср, учения, высадка, автомат, Джейран, бтр

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