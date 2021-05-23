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23.05.2021 04:51 | картинки от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

720x1024, 372 Kb / Говно, какашка, викинг, копролит, окаменелость, музей

Говно, какашка, викинг, копролит, окаменелость, музей

комментарии
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atrox | 23.05.2021 05:58
BLOG:)91455
Vintorezz | 23.05.2021 06:30
atrox (05:58), тут целая история
atrox | 23.05.2021 06:48
Vintorezz (06:30), попахивающая) пиздежом.
atrox | 23.05.2021 06:57
В подписи ни слова о викингах. Там про то, что говно древнее, содержит пыльцу, отруби и дофига яиц глистов.
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