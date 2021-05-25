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25.05.2021 19:03 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Шер в платье дизайнера Боба Маки, 1978 год
1109x1386, 162 Kb / шер, платье, каблуки, блестки

шер, платье, каблуки, блестки

комментарии
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gresyr | 25.05.2021 19:32
Шер офигенная тетка. Когда я впервые увидел ее в начале 90х она уже была старше чем я сейчас. Градус офигенности не снижается долгие годы. Я совершенно офигел, когда увидел ее записи с ТВ конца 60х. Брак в ДНК не давал мне понять, что когда-то Шер была молодая и не менее офигенная. Для меня это было открытие.
Еще я офигевал когда, несколько лет назад, 70-летний старичок Джаггер дал концерт на новый год. На вид ему немного за 50. Живой и подвижный.
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